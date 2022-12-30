30 декабря 2022, 13:08
Четырех нижегородцев осудили за поддельные временные регистрации для иностранцев
В Нижнем Новгороде вынесли приговор четырем местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
На протяжении нескольких лет они делали для иностранцев временные регистрации и виды на жительство. А потом предоставляли подложные документы в миграционную службу. В апреле прошлого года всех четверых задержали.
Реклама
Суд признал их виновными. Каждый получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с еще тремя годами испытательного срока.
Реклама
Суд
Приговоры
Реклама
Реклама