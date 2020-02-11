11 февраля 2020, 11:16
Четырех мужчин заподозрили в ночной стрельбе в Санкт-Петербурге
В ночь на понедельник 10 февраля неизвестные открыли огонь у продуктового магазина «Пятерочка» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Полиция уже задержала подозреваемых. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Городская полиция получила информацию о стрельбе около трех часов ночи. Сотрудники прибыли к месту происшествия на Разводной улице.
Правоохранители задержали четырех подозреваемых: безработные местные жители 1989, 1992, 1995 годов рождения и житель Ленинградской области 1992 года рождения. У одного из задержанных изъяли чехол с пневматическим оружием.