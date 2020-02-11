Четырех мужчин заподозрили в ночной стрельбе в Санкт-Петербурге

Городская полиция получила информацию о стрельбе около трех часов ночи. Сотрудники прибыли к месту происшествия на Разводной улице.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых: безработные местные жители 1989, 1992, 1995 годов рождения и житель Ленинградской области 1992 года рождения. У одного из задержанных изъяли чехол с пневматическим оружием.