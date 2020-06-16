16 июня 2020, 15:08
Четырех мошенников из Петербурга будут судить за обман пенсионеров
Уголовное дело завели на четверых жителей Санкт-Петербурга, которые обманом выманивали деньги у пожилых людей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
По данным следствия, злоумышленники обманули как минимум шестерых пенсионеров, похитив у них несколько сотен тысяч рублей. Злоумышленники звонили пострадавшим и представлялись родственниками, а также просили оказать финансовую помощь.
Их будут судить по статье «Мошенничество».