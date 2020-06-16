Четырех мошенников из Петербурга будут судить за обман пенсионеров

По данным следствия, злоумышленники обманули как минимум шестерых пенсионеров, похитив у них несколько сотен тысяч рублей. Злоумышленники звонили пострадавшим и представлялись родственниками, а также просили оказать финансовую помощь.

Их будут судить по статье «Мошенничество».