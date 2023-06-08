Происшествия 08 июня 2023, 23:02 Четырех мигрантов с полутора килограммами героина задержали на Урале

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В Челябинской области задержали четырех мигрантов, у которых при себе была крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

Правоохранители обнаружили у приезжих около 150 свертков, в которых оказался героин. Общая масса порошка превышала полтора килограмма.

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Мужчин поместили под стражу. Их могут приговорить к пожизненному лишению свободы.