Важное 16 августа 2023, 15:23 Четырех диверсантов ликвидировали при попытке проникнуть в Брянскую область ФСБ: 4 диверсантов ликвидировали при попытке проникновения в Брянскую область РИА «Новости»

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Четырех боевиков украинской диверсионной группы уничтожили при попытке проникновения в Брянскую область. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве обратили внимание, что на месте боестолкновения обнаружили иностранное вооружение ДРГ, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

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«[Это] свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории», — подчеркнули в ЦОС.

Накануне, 15 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию России в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа.

По его данным, в результате пострадал один местный житель — работник сельхозпредприятия. Его доставили в районную больницу.