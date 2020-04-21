Четырех детей спасли из пожара в Курганской области

Соседи вызвали пожарных и сами пытались оказать помощь детям. Одним из первых огонь увидел Сергей Ушаков.

«Увидел огонь и детей, которые пытались сломать стекло, чтобы выбраться через окно веранды», — рассказал он.

Он спас старшую девочку и двух соседских ребят, которые находились у нее в гостях. Пожарные прибыли через пять минут после звонка. Один из сотрудников при осмотре дома обнаружил девочку без сознания. Он оказал ей помощь.

«Как выяснилось впоследствии, матери 1979 года рождения дома не было. Она появилась в самый разгар происшествия в состоянии алкогольного опьянения, пояснить ничего не смогла», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС Ольга Сабуркина.

Причина возгорания выясняется.