09 мая 2023, 13:15
Четырех человек, в том числе ребенка, спасли из пожара в московской квартире
Источник «360»: ребенка и 3 взрослых спасли из пожара в квартире в Москве
В Москве произошел пожар в жилом доме, сообщил источник «360». Из горящей квартиры на улице Щепкина спасли четырех человек, в том числе ребенка.
Пламя вспыхнуло на третьем этаже дома 60/2. Из помещения валил густой черный дым.
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Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Его ликвидировали.
Официальная информация о ЧП не поступала.
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Москва 2023
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