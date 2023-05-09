Эксклюзив

09 мая 2023, 13:15

Четырех человек, в том числе ребенка, спасли из пожара в московской квартире

Источник «360»: ребенка и 3 взрослых спасли из пожара в квартире в Москве

Читать 360tv в

В Москве произошел пожар в жилом доме, сообщил источник «360». Из горящей квартиры на улице Щепкина спасли четырех человек, в том числе ребенка.

Пламя вспыхнуло на третьем этаже дома 60/2. Из помещения валил густой черный дым.

Реклама

Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Его ликвидировали.

Официальная информация о ЧП не поступала.

Пожары

Москва 2023

Реклама

Реклама