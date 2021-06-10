Четырех человек спасли во время пожара в ЯНАО

Произошел пожар в жилом доме в ЯНАО. Сотрудники МЧС спасли четырех человек. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Четыре человека, в том числе, двое несовершеннолетних не смогли выбраться, им помогали спасатели при помощи лестницы. Восемь жителей дома вышли на улицу самостоятельно.

Огонь распространился на 25 квадратных метров, его потушили за 45 минут. Никто не пострадал.