Эксклюзив 27 марта 2023, 17:37 Четырех человек спасли из горящей шестиэтажки в центре Москвы Источник «360»: четырех человек спасли из горящего дома в Шмитовском проезде в Москве

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Пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже одного из домов в Шмитовском проезде в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, из здания спасли четырех человек — с первого, четвертого и шестого этажей.

Телеканал «360»

По предварительной информации, ЧП произошло в доме № 11, литера «А». Из окна горящей квартиры валит густой черный дым, вырывается пламя.

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В региональном главке МЧС «360» подтвердили факт выезда, но пока не уточнили данные о площади возгорания и причинах происшествия.

Источник отметил, что пожару присвоили первый ранг сложности 1БИС. Открытое горение уже ликвидировали, добавил собеседник «360».

Все обстоятельства уточняются.

UPD: в общей сложности, по данным источника «360», из здания спасли девять человек. Двое из них дети. В ГУ МЧС сообщили, что спасенных четверо. В ведомстве также подтвердили, что открытое горение ликвидировали. Это произошло в 17:31.

«Что горит, а также площадь — уточняется», — добавили в пресс-службе.