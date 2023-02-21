Эксклюзив 21 февраля 2023, 22:06 Семерых детей спасли из горящего здания в центре Москвы — источник Источник «360»: сотрудники МЧС спасли семерых детей из горящего здания в центре Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС начали массово эвакуировать жителей горящего здания на Международной улице в Москве, рассказал источник «360». По его словам, с восьмого этажа спасли четырех детей. Позже на улицу вывели еще троих.

«С восьмого этажа спасли четырех детей», — заявил источник.

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Позже вызволить из горящего здания удалось вывести еще нескольких детей и взрослых. Сотрудники МЧС продолжают вытаскивать людей. Для их обогрева попросили предоставить пять автобусов.

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Собеседник «360» добавил, что в здании установлены противопожарные сигнализации, но они не сработали. По словам источника, сотрудники МЧС уже сбили открытое горение.

«В настоящее время спасено 11 человек, из них семь детей, спасение продолжается», — уточнили в пресс-службе столичного МЧС.

Пожар случился в доме 15 на улице Международная в ЦАО. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной службы после 21:00. По предварительной информации, огонь охватил здание гостиницы «Москабельмед». Одна из жительниц сообщила, что ее сосед поджег вещи в общем тамбуре. Пламя быстро перекинулось на жилые помещения и заблокировало выходы.