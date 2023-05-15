Происшествия 15 мая 2023, 15:06 Четырех человек ранило при взрыве в центре Луганска ТАСС: четыре человека получили ранения при взрыве в центре Луганска Telegram

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Четыре человека получили ранения при взрыве, который прогремел в Луганске на улице Демехина недалеко от здания Гостелерадиокомпании ЛНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Местный житель рассказал ТАСС, что взрыв прогремел около 13:30 по московскому времени. Мужчина предположил, что взорвалась граната внутри барбершопа, поскольку оттуда вылетели окна и двери.

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О взрыве в центре Луганска написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. Он сообщил, что к месту происшествия на улице Демехина выехали скорые, МЧС и представители всех профильных ведомств.

Ранее ВСУ ударили по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов в Луганске. Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предположил, что для атаки украинцы использовали ракеты Storm Shadow англо-французского производства.