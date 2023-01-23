Происшествия 23 января 2023, 18:21 Четырех человек эвакуировали из горящего дома в Новосибирской области

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Возгорание одной из квартир в пятиэтажном жилом доме произошло в поселке Горный Челябинской области. Спасателям удалось вызволить из огня двух взрослых и двух детей, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, причиной пожара в жилом доме стало нарушение в работе электрооборудования. При помощи специального оборудования спасателям удалось вызволить из горящего помещения двух взрослых и двух детей.

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Около 11 человек смогли самостоятельно выбраться из охваченного дымом подъезда.

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