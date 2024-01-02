Происшествия 02 января 2024, 08:40 Четырех человек эвакуировали из горящего дома на проспекте Мира в Москве Жилой дом старой постройки загорелся на проспекте Мира в Москве

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Утром 2 января в доме, расположенном на проспекте Мира в Москве, произошел пожар. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил квартиры на первом и втором этажах, а также межквартирные перекрытия между вторым и четвертым этажами. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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Спасатели эвакуировали из горящего дома четырех человек. В результате возгорания никто не пострадал. В 07:11 в МЧС сообщили о ликвидации пожара. К работам привлекли 101 специалиста, задействовали 29 единиц техники.

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