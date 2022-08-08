Четыре жителя Татарстана едва не утонули в реке Кама

Накануне в реке Кама в Республике Татарстан едва не утонули четверо пьяных мужчин. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Звонившие в полицию очевидцы рассказали, что на Каме недалеко от речного вокзала несколько пьяных человек забрались в лодку. Через некоторое время судно перевернулось, и люди начали тонуть.

Прибывшие на место ЧП спасатели вытащили их на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.