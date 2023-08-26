26 августа 2023, 10:44
Четыре жителя Белгородской области пострадали из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: 4 человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Уразово
ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили ранения.
«ВСУ обстреляли снарядами „Града“ поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина», — уточнил глава региона.
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Гладков добавил — по предварительным данным, пострадали четыре человека — три мужчины и одна женщина. Бригады скорой помощи доставили их в Валуйскую ЦРБ. Медики уже оказывают им помощь.
«Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», — добавил Вячеслав Гладков.
Утром 26 августа средства ПВО сбили над территорией Белгородской области вражеский беспилотник. В Минобороны рассказали, что украинский дрон уничтожили в Шебекинском городском округе.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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