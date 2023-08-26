Важное 26 августа 2023, 10:44 Четыре жителя Белгородской области пострадали из-за обстрела ВСУ Губернатор Гладков: 4 человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Уразово Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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ВСУ обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили ранения.

«ВСУ обстреляли снарядами „Града“ поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина», — уточнил глава региона.

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Гладков добавил — по предварительным данным, пострадали четыре человека — три мужчины и одна женщина. Бригады скорой помощи доставили их в Валуйскую ЦРБ. Медики уже оказывают им помощь.

«Повреждены несколько жилых домов и автомобилей. Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», — добавил Вячеслав Гладков.

Утром 26 августа средства ПВО сбили над территорией Белгородской области вражеский беспилотник. В Минобороны рассказали, что украинский дрон уничтожили в Шебекинском городском округе.