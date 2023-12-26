Важное 26 декабря 2023, 11:37 Четыре жилых дома в брянском селе Курковичи пострадали при обстреле ВСУ Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали брянское село Курковичи РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области. Пострадавших нет, повреждения получили четыре жилых дома, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что две хозяйственные постройки оказались уничтожены полностью, в двух населенных пунктах нарушилось энергоснабжение. На месте трудятся представители экстренных и оперативных служб. Уже начались восстановительные работы.

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Ранним утром 26 декабря стало известно также об атаке украинских боевиков на Феодосию. Произошел пожар, территорию порта оцепили. Экстренные службы оперативно выехали на место, через некоторое время огонь удалось локализовать, а затем и потушить. Один человек погиб, пострадали еще двое. Шесть зданий оказались повреждены. Шестеро местных жителей остаются в пунктах временного размещения.

По информации Минобороны, в результате атаки на порт пострадал большой десантный корабль «Новочеркасск», отразивший ракетный удар.