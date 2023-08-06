Эксклюзив 06 августа 2023, 18:49 Четыре заявки на спасение утопающих поступило московским водолазам Источник «360»: водолазов в Москве не хватает для спасения утопающих РИА «Новости»

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Водолазов не хватает на все случаи сообщений об утопающих в Москве. Об этом «360» заявил источник в экстренных службах.

По его данным, одновременно в службы пришло четыре заявки на спасение людей в воде из разных концов города.

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Так, в водохранилище Серебряная чаша, по сообщениям очевидцев, из воды не выходит мужчина, который зашел туда с бутылкой в руках. На место вызвали скорую помощь.

Ранее в Большом Садовом пруду в столице утонул молодой человек, отдыхавший там с компанией друзей. Спасатели и врачи боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.