30 августа 2023, 02:05
Четыре украинских беспилотника сбили над территориями Брянской и Орловской областей
Минобороны: ночью 30 августа силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА
Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По сообщению военного ведомства, дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над территорией Брянской области и еще один дрон над Орловской областью.
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Ранее стало известно, что в четырех центральных регионах России ввели режим «Ковер» из-за появления в небе беспилотников. Запрет на полеты объявили в Тульской, Калужской и Московской областях, а также в Рязани.
В Подмосковье небо закрыли над Серпуховым и Коломной, в Калужской области — над столицей региона и Обнинском.
В ночь на среду Псков подвергся атаке беспилотников. В аэропорт города прилетели около 20 дронов. Один из них упал на топливозаправочный комплекс, после чего здание аэропорта охватил пожар. По предварительной информации, в результате атаки дронов получили повреждения четыре самолета Ил-76.
Беспилотники
Минобороны РФ
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