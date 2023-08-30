Происшествия 30 августа 2023, 02:05 Четыре украинских беспилотника сбили над территориями Брянской и Орловской областей Минобороны: ночью 30 августа силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА РИА «Новости»

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Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По сообщению военного ведомства, дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над территорией Брянской области и еще один дрон над Орловской областью.

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Ранее стало известно, что в четырех центральных регионах России ввели режим «Ковер» из-за появления в небе беспилотников. Запрет на полеты объявили в Тульской, Калужской и Московской областях, а также в Рязани.

В Подмосковье небо закрыли над Серпуховым и Коломной, в Калужской области — над столицей региона и Обнинском.

В ночь на среду Псков подвергся атаке беспилотников. В аэропорт города прилетели около 20 дронов. Один из них упал на топливозаправочный комплекс, после чего здание аэропорта охватил пожар. По предварительной информации, в результате атаки дронов получили повреждения четыре самолета Ил-76.