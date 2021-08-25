Четыре туриста пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае

Четыре человека, среди которых есть ребенок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональной прокуратуре.

Там отметили, что все произошло, когда группа сплавлялась по реке Горин Солнечного района. Туристы не были зарегистрированы, однако известно, что среди них была девочка 2009 года рождения. Они не вышли на связь еще 22 августа, с тех пор от пропавших не было вестей.

Сейчас проверку начала прокуратура Солнечного района. По результатам примут решение о срочных мерах реагирования.

В Дагестане спасатели ведут поиски пятерых человек, которые пропали после схода селя сразу в двух районах региона. Двое из них могут быть заблокированы в ущелье, еще троих снесло селевым потоком прямо в автомобилях. Сель также повредил газопровод в Левашинском районе. Без газа остались более 4,5 тысячи человек.