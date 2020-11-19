Четыре трупа нашли в квартире в Челябинской области

Погибла семья: женщина, двое ее детей и ее сожитель. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — рассказали в ведомстве.