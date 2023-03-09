Происшествия 09 марта 2023, 20:50 Четыре сотрудника строительной компании в Подмосковье не выплатили налоги на 548 млн рублей СК: суд признал виновными в уклонении от уплаты налогов 4 человек в Подмосковье Pxhere

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В Московской области двух бывших гендиректора, финансового директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, оба гендиректора вместе с финансовым директором организации, которая в основном занималась строительно-монтажными работами, разработали незаконную схему с фиктивными контрагентами. Все трое действовали по указаниям и под контролем учредителя коммерческой организации.

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Они не уплатили налоги за 2017 год на сумму свыше 548 миллионов рублей. Злоумышленники передавали ложные данные о величине расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость. Следователи допросили более 40 свидетелей по этому делу, проводили экспертизы и изучали документацию.

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«По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба, судом наложен арест на имущество подсудимых и расчетные счета организации», — подчеркнули в ведомстве.

Подсудимых назначили наказание от четырех до пяти лет колонии общего режима. Всех осужденных на два года лишили права заниматься организационного-распорядительными функциями в коммерческих организациях. Приговор в законную силу пока не вступил.