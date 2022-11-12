Происшествия 12 ноября 2022, 16:08 Четыре собаки набросились на второклассницу на территории школы в Краснодаре Мать второклассницы из Краснодара пожаловалась на нападение собак на территории школы РИА «Новости»

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Стая собак набросилась на второклассницу на территории школы в Краснодаре. О нападении сообщила мать девочки. По ее словам, дочери пришлось обращаться к врачу, сообщил Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Мать пострадавшей школьницы сообщила, что дочь учится в лицее № 64 имени Владимира Миронова. Чтобы попасть в здание учебного заведения, сначала нужно пройти через школьный стадион.

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По словам женщины, 9 ноября ее дочь шла на занятия и уже на территории школы на нее набросились четыре огромные собаки. В результате у ребенка выявили ссадины и укус. Кроме того, девочке пришлось пройти курс прививок от бешенства.

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«Мы легко отделались, хоть я молчу о психической травме, которую получил ребенок. Но завтра может пострадать и другой ученик», — возмутилась мать второклассницы.

Она добавила, что ее очень раздражает халатное отношение со стороны руководства школы, которое игнорирует тот факт, что на территории учебного заведения живут огромные бродячие собаки. По мнению матери школьницы, было бы достаточно просто натянуть сетку вдоль забора, чтобы псы не смогли атаковать детей, которые идут на занятия.