Эксклюзив 09 августа 2023, 13:40 Четыре шва на лице. Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде рассказал о происшествии Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде Евгений рассказал, что ему наложили четыре шва Телеканал «360»

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Житель Сергиева Посада Евгений, раненный при взрыве на складе пиротехники, рассказал «360», что ему наложили четыре шва на лице. По словам мужчины, он был первым пострадавшим, которого доставили в медучреждение. Сейчас он уже дома.

«Я самый первый был — потом уже пошла очередь, кошмар начался. Как раз меня шил хирург, и пошли звонки. Я быстро ушел домой», — поделился Евгений.

В момент происшествия он находился метрах в 300, и его накрыло стеклами. Коллега отвез его к медикам на своем автомобиле.

«Порезало меня чуть-чуть, рубануло рядом. Людей рядом много было, но стекла попали на меня. Машина одна пострадала и я», — сообщил Евгений.

В здании, где он находился, выбило только одно окно. Взрыв был очень мощным, «потолки посыпались», добавил собеседник канала.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа информировала о 45 раненых, затем Минздрав России сообщил, что еще трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов.