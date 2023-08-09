09 августа 2023, 13:40
Четыре шва на лице. Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде рассказал о происшествии
Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде Евгений рассказал, что ему наложили четыре шва
Житель Сергиева Посада Евгений, раненный при взрыве на складе пиротехники, рассказал «360», что ему наложили четыре шва на лице. По словам мужчины, он был первым пострадавшим, которого доставили в медучреждение. Сейчас он уже дома.
«Я самый первый был — потом уже пошла очередь, кошмар начался. Как раз меня шил хирург, и пошли звонки. Я быстро ушел домой», — поделился Евгений.
В момент происшествия он находился метрах в 300, и его накрыло стеклами. Коллега отвез его к медикам на своем автомобиле.
«Порезало меня чуть-чуть, рубануло рядом. Людей рядом много было, но стекла попали на меня. Машина одна пострадала и я», — сообщил Евгений.
В здании, где он находился, выбило только одно окно. Взрыв был очень мощным, «потолки посыпались», добавил собеседник канала.
Администрация Сергиево-Посадского городского округа информировала о 45 раненых, затем Минздрав России сообщил, что еще трех человек в тяжелом состоянии извлекли из-под завалов.
Взрывы
Взрыв в Сергиевом Посаде
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