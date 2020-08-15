Четыре шахтера погибли из-за обрушения ленточного конвейера под Воркутой

В субботу стало известно о гибели четырех шахтеров. Горняки погибли из-за обрушения ленточного конвейера.

В шахте «Воргашорская» в Воркуте 15 августа произошло обрушение перехода, который соединял здание сортировки и погрузки, сообщает официальный Telegram-канал «МЧС России». В результате обрушения погибли четыре шахтера. Спасателям удалось вытащить их из-под завалов, но от полученных травм мужчины скончались.

По предварительным данным, обвал произошел из-за нарушения в процессе добычи. На территории продолжаются спасательные работы.

Ранее стало известно о гибели одного шахтера в шахте «Холодная балка», которая находится в ДНР. Из-за обрушения породы погиб один горняк, еще один получил травмы. Подобная случай произошел в Свердловской области. В результате обвала породы три горняка получили травмы.