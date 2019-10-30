Четыре ребенка стали жертвами педофила в Петербурге

По информации издания, сотрудники Следственного комитета внесли уже четыре эпизода в уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Предполагается, что в последних известных случаях подозреваемый действовал на Серебристом бульваре и на Байконурской улице.

Подозреваемого, которым оказался многодетный отец Алексей С., задержали 22 октября. На его поиски полиция и Следственный комитет потратили около двух недель. Фотографии из социальных сетей значительно упростили процесс.

Тем не менее через двое суток после задержания Приморский районный суд ответил отказом на запрос об аресте мужчины.