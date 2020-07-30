Четыре ребенка попали в больницу после ДТП в Перми

Авария произошла на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе 29 июля, в 22:05 по местному времени (20:05 по Москве). Водитель Ford Focus наехал на пешеходов, которые, по предварительной информации, переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП четыре малолетних ребенка получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Позднее в ведомстве установили личность автовладельца. За рулем иномарки сидел 26-летний местный житель. Также правоохранители предварительно выяснили, что несовершеннолетние переходили через дорогу в неположенном месте вместе с 43-летней матерью. Трое детей передвигались на велосипедах, а один сидел в коляске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», отметило ИА RNS. Женщину привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».