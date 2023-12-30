Происшествия 30 декабря 2023, 19:03 Четыре ребенка оказались в реанимации из-за обстрела ВСУ Белгорода Омбудсмен Львова-Белова: из-за обстрелов Белгорода в реанимацию попали 4 ребенка РИА «Новости»

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Удары ВСУ по Белгороду унесли жизнь двоих детей. Еще 17 несовершеннолетних получили ранения, четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее словам, в город уже вылетела бригада Минздрава и МЧС. Омбудсмен также выразила соболезнования близким погибших и пострадавших.

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«Страшная трагедия в Белгороде. Нахожусь на связи с профильными ведомствами», — написала она.

Львова-Белова добавила, что белгородские врачи профессионально оказывают помощь раненым детям и взрослым и имеют большой опыт работы с минно-взрывными травмами.

Украинские боевики ударили по Белгороду днем 30 декабря. Жертвами обстрелов стали 12 взрослых и два ребенка. В городе прозвучали сирены ракетной опасности. Из-за атаки ВСУ произошло 10 пожаров, которые оперативно потушили.