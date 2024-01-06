Происшествия 06 января 2024, 01:50 Четыре ракеты ВСУ сбили над Крымом Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом четыре украинские ракеты РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре украинские ракеты в небе над полуостровом Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ», — отметили в оборонном ведомстве.

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Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Крымским полуостровом четыре украинские ракеты. Это произошло около 00:30.

В четверг, 4 января, над Крымом ликвидировали 10 ракет ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что во время отражения атаки Вооруженных сил Украины над городом один из осколков ракеты попал в жилой дом по улице Глухова. Фрагменты боеприпасов также обнаружили в районе Федюхиных высот, Монастырского шоссе и Мостовой улицы.