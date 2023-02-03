Происшествия 03 февраля 2023, 07:18 Четыре ракеты сбили над Брянской областью Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила четыре ракеты в Стародубском округе РИА «Новости»

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Украинские войска утром 3 февраля выпустили ракеты по Стародубскому муниципальному округу. Система противовоздушной обороны отразила удар, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

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Атаку устроили в пять часов утра. Удар нанесли по Стародубскому муниципальному округу. Украинские националисты, по словам Александра Богомаза, выпустили четыре ракеты, и система ПВО их сбила.

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Последняя атака по территории Брянской области произошла 31 января. Тогда со стороны Украины обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа и населенные пункты Новозыбковского городского округа. Никто не пострадал, но на время отказало электроснабжение, дома, магазин и памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны получили повреждения.