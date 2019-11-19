Четыре подростка пострадали в аварии в Краснодарском крае

По данным издания, авария произошла в минувшее воскресенье на дороге Крыловская — Шевченковское. Семнадцатилетний водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. По предварительной информации, молодой человек был пьян. Кроме него, травмы получили трое подростков, которые на тот момент находились в салоне авто. Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.