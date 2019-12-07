Четыре подростка пострадали при взрыве газового баллона в машине в Астрахани

В Астрахани в автомобиле взорвался газовый баллон. Эту информацию «360» подтвердили в региональном главке МЧС.

По данным источника «360», четверо подростков 16-17 лет играли в машине. После того как произошел хлопок, они выбежали на улицу и рассказали обо всем родителям. Те вызвали скорую помощь.

Источник уточнил, что подростки получили ожоги 5-7% тела. В больнице им оказали помощь и отпустили домой.

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Представитель ГУМЧС по Астраханской области, которого процитировало РИА «Новости», рассказал о четырех пострадавших. По его словам, в автомобиле находились двое подростков 2002 года рождения, один 2003-го и еще один — 2004 года рождения.

Их состояние, по данным «Интерфакса», оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел около 20:40 по местному времени (19:40 мск) в Ленинском районе города около дома 19/2 по улице Энергетической. В машине было установлено газовое оборудование. Пожара после хлопка газа не было.