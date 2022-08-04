Четыре пассажира автобуса пострадали в аварии с легковушкой в Екатеринбурге

ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло в Екатеринбурге. Четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, водитель легковушки не уступил дорогу автобусу, из-за чего и произошла авария. В общественном транспорте ехали 29 пассажиров. Четверо из них получили травмы и попали в больницу. Все пострадавшие — школьники в возрасте 11-12 лет.

Правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия.