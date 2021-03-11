Четыре млн рублей украли у пенсионерки в Иванове

Пенсионерка из Иванова лишилась более четырех миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Уточняется, что в дом к женщине пришли торговцы, которые предложили купить бытовую технику. Пенсионерка не очень хотела что-то покупать, но «уж больно люди хорошие просили».

Свои сбережения она хранила в стиральной машинке. В результате, после ухода «гостей» у нее пропали 4 440 000 рублей.

Полиция нашла этих людей. Одного из них задержали, еще двое — проходят как свидетели.