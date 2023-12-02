Происшествия 02 декабря 2023, 23:24 Четыре мирных жителя пострадали при обстреле Лисичанска Власти Лисичанска сообщили о четырех пострадавших при обстреле со стороны ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

При обстреле Лисичанска со стороны ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Об этом в Telegram-канале написала администрация города.

«В результате прилета снарядов в район работающего магазина пострадало четверо гражданских», — сообщили городские власти.

Реклама

Обстрел произошел в субботу между 11:00 и 12:00 часами. Пострадавших доставили в больницы, им оказали медицинскую помощь. В администрации отметили, что их жизням ничего не угрожает.

Вечером 2 декабря жители Краснодара слышали взрывы в небе, это сработала система ПВО. ВС РФ пресекли попытку атаковать кубанскую столицу. В 18:00 ВСУ запустили две переоборудованные зенитные ракеты С-200. Их уничтожили над акваторией Азовского моря.