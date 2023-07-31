Происшествия 31 июля 2023, 12:39 Четыре машины загорелись в Самаре в ночь на 31 июля

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Возгорание сразу четырех автомобилей произошло на улице Дмитрия Донского в городе Самаре в ночь на понедельник, 31 июля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, огонь охватил легковые автомобили «ВАЗ-2104» и Lada Granta. Спустя несколько минут на этой же улице загорелись «газель» и микроавтобус.

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Отмечается, что первый пожар спасатели ликвидировали спустя шесть минут, второй — спустя девять минут, пострадавших и погибших нет.