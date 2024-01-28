Эксклюзив 28 января 2024, 09:23 Четыре машины загорелись после ДТП на Ленинградском шоссе Источник «360»: в Москве на Ленинградском шоссе после ДТП загорелись 4 машины

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Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них — по всей площади. Видео оказалось в распоряжении «360».

В Audi загорелся моторный отсек, грузовая Scania вспыхнула на площади шесть квадратных метров, площадь распространения пожара в Lixiang не уточнили. А автомобиль Chevrolet Lacetti огонь охватил полностью.

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Полиция полностью перекрыла движение на участке, где случилось ДТП. Вначале для движения закрыли две полосы дороги, позже — все четыре. О пострадавших сведений пока нет.

По информации РЕН ТВ, пожар уже удалось потушить. Спасатели и представители ДПС работают на месте.

Ранее стало известно о ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на «встречку». Погибли пять человек: водитель и два пассажира автобуса, пассажир и водитель грузовика. Есть также пострадавшие.