Четыре машины устроили ДТП в Нижнем Тагиле

Авария произошла днем 11 июня в Нижнем Тагиле. Сначала автобус врезался в УАЗ с прицепом, после чего последний опрокинулся и столкнулся с BMW-118. Иномарка повернулась и зацепила Kia Cerato.

В аварии пассажир получил перелом коленного сустава, еще один — ссадины и ушибы.

Сотрудники ГИБДД провели медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения. Результаты не показали наличие следов алкоголя в крови.

Водитель автобуса обвинил в аварии УАЗ, который резко затормозил.