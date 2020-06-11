11 июня 2020, 20:33
Четыре машины устроили ДТП в Нижнем Тагиле
Городской автобус врезался в УАЗ, который зацепил легковушку и столкнул ее с еще одной машиной. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Авария произошла днем 11 июня в Нижнем Тагиле. Сначала автобус врезался в УАЗ с прицепом, после чего последний опрокинулся и столкнулся с BMW-118. Иномарка повернулась и зацепила Kia Cerato.
В аварии пассажир получил перелом коленного сустава, еще один — ссадины и ушибы.
Сотрудники ГИБДД провели медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения. Результаты не показали наличие следов алкоголя в крови.
Водитель автобуса обвинил в аварии УАЗ, который резко затормозил.