29 ноября 2023, 16:22
Четыре машины столкнулись на ТТК в Москве
Дептранс Москвы: четыре автомобиля столкнулись на ТТК в районе улицы Гаврикова
В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), в районе Русаковской эстакады возле улицы Гаврикова, 3/1, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
В результате столкновения одна из машин перевернулась. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.
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На место события прибыли экстренные службы города. Они начали устанавливать детали происшествия.
В связи с аварией выезд на улицу Русаковская был возможен по одной из полос, однако к настоящему моменту движение восстановили.
Ранее в Москве грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте. Мужчины переходили дорогу в нескольких метрах от «зебры». Один из пострадавших погиб на месте.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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