Происшествия 29 ноября 2023, 16:22 Четыре машины столкнулись на ТТК в Москве Дептранс Москвы: четыре автомобиля столкнулись на ТТК в районе улицы Гаврикова Фото: пресс-служба дептранса Москвы

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В Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), в районе Русаковской эстакады возле улицы Гаврикова, 3/1, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В результате столкновения одна из машин перевернулась. По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал.

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На место события прибыли экстренные службы города. Они начали устанавливать детали происшествия.

В связи с аварией выезд на улицу Русаковская был возможен по одной из полос, однако к настоящему моменту движение восстановили.

Ранее в Москве грузовик сбил двух пешеходов на Мичуринском проспекте. Мужчины переходили дорогу в нескольких метрах от «зебры». Один из пострадавших погиб на месте.