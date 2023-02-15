Происшествия 15 февраля 2023, 23:57 Четыре машины столкнулись на трасе М-5 в Челябинской области

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Массовое ДТП произошло в Ашинском районе Челябинской области. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региона.

На 1560-м километре трассы М-5 «Урал» 15 февраля, по предварительным данным, врезались УАЗ, «Газель», Hyundai и Lada Niva. Один из водителей не смог соблюсти необходимую дистанцию.

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Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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