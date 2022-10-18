Четыре машины сгорели в Перми | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 19:14 Четыре машины сгорели в Перми

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В Перми около одного из домов на Красновишерской улице произошел пожар. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Пожар произошел на автостоянке. Четыре машины загорелись друг за другом. Пожарные прибыли на место происшествия через 10-15 минут после сообщения о возгорании. В результате полностью сгорело два авто.

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«Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — обратил внимание корреспондент информагентства.

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