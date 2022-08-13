Четыре машины попали в ДТП в Лефортовском тоннеле
Три полосы перекрыли в Лефортовском тоннеле из-за ДТП с 4 машинами
В Лефортовском тоннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария с участием четырех автомобилей, сообщил источник «360» в правоохранительных органах. Экстренные службы перекрыли автомобильное движение по трем полосам.
В тоннеле столкнулись три легковушки и поливальная машина. В результате ДТП пострадал один человек. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего. Он отказался от госпитализации.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Движение пока остается перекрытым.
В среду на Ленинградском проспекте столкнулись три автомобиля такси. Один из автомобилей получил серьезные повреждения. Пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь. Дептранс Москвы сообщил, что в результате ДТП пришлось перекрыть движение на двух из пяти полос.
В конце июля в столице столкнулись шесть автомобилей — авария случилась на Большой Академической улице. Сотрудники ГИБДД занялись установлением причин массового ДТП.