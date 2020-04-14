Четыре легковушки столкнулись в тоннеле в Москве

Сразу четыре автомобиля попали в аварию на востоке Москвы. Машины столкнулись в Лефортовском тоннеле, где перекрыли две полосы.

«В Лефортовском тоннеле произошло столкновение четырех легковых автомашин. Информация о пострадавших уточняется», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб города. После случившегося сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы для проезда транспорта. Сейчас все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.