23 декабря 2019, 18:01
Четыре иномарки столкнулись и заблокировали движение на одном из перекрестков Петербурга
Днем в понедельник в Санкт-Петербурге произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.
Сообщение о столкновении на перекрестке улиц Парашютной и Сизова разместил пользователь в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что сначала столкнулись Audi и Skoda, а после к ним присоединились KIA Sportage и Dawoo Gentra.
Информации о пострадавших не сообщается.