Четыре иномарки столкнулись и заблокировали движение на одном из перекрестков Петербурга

Сообщение о столкновении на перекрестке улиц Парашютной и Сизова разместил пользователь в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что сначала столкнулись Audi и Skoda, а после к ним присоединились KIA Sportage и Dawoo Gentra.

Информации о пострадавших не сообщается.