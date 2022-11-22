Эксклюзив 22 ноября 2022, 11:37 Четыре иномарки не поделили Дмитровское шоссе в Москве Источник «360»: 4 иномарки столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве РИА «Новости»

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Массовое ДТП с участием сразу четырех иномарок произошло на Дмитровском шоссе в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Предварительно известно о двух пострадавших — одного из них доставили в больницу.

Участниками ДТП стали Volkswagen Polo, Mercedes, Geely и такси Skoda. Машины столкнулись в районе дома 7, корпус 2.

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Водителя Volkswagen госпитализировали после аварии. Второй пострадавший — таксист из Skoda — ехать в больницу отказался, добавил источник.

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Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Официально информацию об аварии на Дмитровском шоссе пока не подтвердили.

В Москве 22 ноября начался ледяной дождь. Из-за сложных погодных условий водителей призывают быть внимательными за рулем, не нарушать скоростной режим и не совершать опасных маневров.