Важное 30 августа 2023, 00:45 Четыре Ил-76 получили повреждения в ходе атаки дронов на военный аэродром Пскова ТАСС: в результате атаки БПЛА на аэродром Пскова повреждены 4 самолета Ил-76

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Четыре самолета самолета Ил-76 получили повреждения в результате атаки беспилотников на военный аэродром Пскова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В ночь на среду, 30 августа, в Пскове раздалась серия взрывов. Очевидцы сообщили о прилете около 20 дронов. По словам местных жителей, детонация слышна по всему городу.

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Также очевидцы пишут в социальных сетях о сильном пожаре в районе местного аэропорта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Министерство обороны России отражает атаку беспилотников.

По предварительным данным, в результате атаки никто из жителей не пострадал. Масштаб разрушений еще предстоит оценить специалистам.

Небо над регионом после атаки беспилотников закрыли.