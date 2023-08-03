Происшествия 03 августа 2023, 07:11 Четыре грузовых вагона сошли с путей в Забайкалье Прокуратура начала проверку после схода четырех грузовых вагонов с путей в Забайкалье РИА «Новости»

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Четыре грузовых железнодорожных вагона сошли с путей на станции Голубичная Улетовского района в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В связи с ЧП ведомство начало проверку. По предварительной информации, вагоны сошли с железной дороги вечером в среду, 2 августа, трое их них перевернулись. Экстренные службы приступили к восстановительным работам.

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Из-за схода вагонов задержек движения других поездов на участке не произошло. Транспортная прокуратура по Чите начала проверку исполнения требований законодательства по эксплуатации железнодорожного транспорта и безопасности движения.

Ранее в Екатеринбурге с путем сошли три грузовых вагона. Опрокинулись две цистерны с авиатопливом и товарный вагон, вследствии чего произошел розлив горючего. ЧП произошло на станции Керамик, в районе Бронетанкового ремонтного завода.