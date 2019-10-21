  • Четыре екатеринбуржца пострадали в перестрелке в клубе

    21 октября 2019, 17:01

    Ирина Нагайникова

    В Екатеринбурге произошла стрельба в ночном клубе. Пострадали четыре человека, однако госпитализация им не потребовалась, сообщило РИА «Новости».

    Предположительно, один из посетителей увеселительного заведения разозлился и открыл стрельбу из травматического пистолета в ответ на сделанное ему замечание. По данным сайта RT, один из пострадавших подал заявление в полицию.

    По данным портала «Дни.ру», правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают сотрудников клуба и очевидцев.