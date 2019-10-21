Четыре екатеринбуржца пострадали в перестрелке в клубе

Предположительно, один из посетителей увеселительного заведения разозлился и открыл стрельбу из травматического пистолета в ответ на сделанное ему замечание. По данным сайта RT, один из пострадавших подал заявление в полицию.

По данным портала «Дни.ру», правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают сотрудников клуба и очевидцев.