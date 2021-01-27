27 января 2021, 15:34
Четыре екатеринбургских детсада эвакуировали после ложных сообщений о минировании
Четыре детских сада в Екатеринбурге эвакуировали после сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
По данным ИА Nation News, воспитанников и сотрудников перераспределили в другие учреждения. В зданиях прошла проверка.
«Ничего подозрительного, к счастью, силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на прилегающих территориях», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Также он напомнил, что за ложные сообщения о минировании можно получить тюремный срок.