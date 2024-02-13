Происшествия 13 февраля 2024, 14:08 Четыре дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Брянской областями Российская ПВО уничтожила 4 дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями РИА «Новости»

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Российские системы ПВО утром 13 февраля уничтожили четыре беспилотника ВСУ над двумя областями России, граничащими с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, атака произошла около 12:30. ВСУ применили беспилотники самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской», — рассказали в Минобороны.

До этого около 11:30 украинский беспилотник сбили над Белгородской областью.

Украинские военные продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности российских регионов необходимо отодвинуть демилитаризованную зону. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, чтобы обстрелы ВСУ прекратились, нужно отбросить их на 150 километров.