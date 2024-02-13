13 февраля 2024, 14:08
Четыре дрона ВСУ уничтожили над Белгородской и Брянской областями
Российская ПВО уничтожила 4 дрона ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Российские системы ПВО утром 13 февраля уничтожили четыре беспилотника ВСУ над двумя областями России, граничащими с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, атака произошла около 12:30. ВСУ применили беспилотники самолетного типа.
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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской», — рассказали в Минобороны.
До этого около 11:30 украинский беспилотник сбили над Белгородской областью.
Украинские военные продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов. В Кремле заявили, что для обеспечения безопасности российских регионов необходимо отодвинуть демилитаризованную зону. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, чтобы обстрелы ВСУ прекратились, нужно отбросить их на 150 километров.
Минобороны РФ
Россия
ПВО
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