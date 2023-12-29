Важное 29 декабря 2023, 20:23 Четыре домовладения в Шебекине получили повреждения из-за обстрела ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области Pxhere

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. Четыре частных домовладения получили повреждения различной степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — добавил он.

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На место случившегося прибыли оперативные службы. Сейчас продолжается подомовой обход территории.

Днем 29 декабря украинские боевики атаковали поселок Уразово в Валуйском городском округе из РСЗО «Град». В результате ракетного удара 20 частных жилых домовладений получили повреждения.

В этот же день средства противовоздушной обороны ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду. При уничтожении объекта никто не пострадал, сообщил Гладков.

Также ВСУ атаковали населенные пункты Глушковского района Курской области. По поселку Краснооктябрьский украинские военные открыли минометный огонь. Больше всего повреждений в результате атаки зафиксировали в поселке Теткино.