29 декабря 2023, 20:23
Четыре домовладения в Шебекине получили повреждения из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино. Четыре частных домовладения получили повреждения различной степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет», — добавил он.
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На место случившегося прибыли оперативные службы. Сейчас продолжается подомовой обход территории.
Днем 29 декабря украинские боевики атаковали поселок Уразово в Валуйском городском округе из РСЗО «Град». В результате ракетного удара 20 частных жилых домовладений получили повреждения.
В этот же день средства противовоздушной обороны ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду. При уничтожении объекта никто не пострадал, сообщил Гладков.
Также ВСУ атаковали населенные пункты Глушковского района Курской области. По поселку Краснооктябрьский украинские военные открыли минометный огонь. Больше всего повреждений в результате атаки зафиксировали в поселке Теткино.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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